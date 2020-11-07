Более 12 минут геймплея ремейка Demon’s Souls
У компании Sony на очереди новый выпуск State of Decay, посвящённый ремейку Demon’s Souls. Нам представили видеоролик, целиком и полностью посвящённый демонстрации игрового процесса. Записали его, понятное дело, на PlayStation 5 и снабдили комментариями творческого директора SIE Worldwide Studios Гэвином Муром.
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Нам показали более 12 минут действа, но до демонстрации асинхронных ( и синхронных тоже) возможностей мультиплеера дело не дошло. Тут всё просто и очевидно: релиз обновлённой версии Demon’s Souls запланирован только на 12 ноября. До означенной даты сетевой режим просто не будет работать. Более того, в некоторых регионах консоль PlayStation 5 появится только во второй половине ноября. Нужно всего лишь подождать пару недель, обзавестись новым устройством от Sony, оформить подписку на PlayStation Plus и опробовать всё самим.
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Ремейк Demon’s Souls готовится к выходу только на PlayStation 5. В своё время оригинал выходил только на PlayStation 3 в феврале 2009 года, европейский релиз случился только в середине 2010 года.
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