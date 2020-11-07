Компания Neocore Games сообщила, что их сюжетная ролевая игра King Arthur: Knight’s Tale была успешно профинансирована на Kickstarter. Информация об этом была размещена в Twitter. На самом деле, проект на выходе должен получиться весьма интересный. Он будет сочетать в себе элементы пошаговой и экономический стратегии. Но сюжет с упором на тёмное фэнтези тоже станет играть немаловажную роль.

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King Arthur: Knight’s Tale расскажет историю Модреда. Он был убит королём Артуром, но Владычица Озера его оживила. В этой истории Артур хочет захватить остров Авалон, и помешать ему в состоянии только восставший из мертвых Модред.

Разработчики утверждают, что King Arthur: Knight’s Tale должна поступить в продажу в начале будущего года на PC, а чуть позже — на консолях. Но мы твёрдо убеждены, что сроки выхода ещё не раз сместятся.