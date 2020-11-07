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Ролевая игра King Artur: Knight’s Tale успешно профинансирована на Kickstarter

В скорый релиз мы, впрочем, не верим.
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Компания Neocore Games сообщила, что их сюжетная ролевая игра King Arthur: Knight’s Tale была успешно профинансирована на Kickstarter. Информация об этом была размещена в Twitter. На самом деле, проект на выходе должен получиться весьма интересный. Он будет сочетать в себе элементы пошаговой и экономический стратегии. Но сюжет с упором на тёмное фэнтези тоже станет играть немаловажную роль.

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King Arthur: Knight’s Tale расскажет историю Модреда. Он был убит королём Артуром, но Владычица Озера его оживила. В этой истории Артур хочет захватить остров Авалон, и помешать ему в состоянии только восставший из мертвых Модред.

Разработчики утверждают, что King Arthur: Knight’s Tale должна поступить в продажу в начале будущего года на PC, а чуть позже — на консолях. Но мы твёрдо убеждены, что сроки выхода ещё не раз сместятся.

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t-dirt
18:11
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t-dirt
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kosyaksan
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fynjy_2005
18:09
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t-dirt
18:09
а в это время в реальных многопоточных тестах ни здесь, ни в 3дновостях вермееры даже близко 5ггц не могут взять.
8-ядерный Core i7 9700K уступил Ryzen 7 5800X всего 2 fps, оказавшись выгоднее на 12 000 – тесты SH
Me4tatelI&gt;
18:09
когда интел делал все свои серии core цена на условный 2500K была примерно одинакова, даже не смотря на то что конкурент был далек от производительности их fx процессоры спасала только низкая цена, вы...
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Ацкий Сотона
18:08
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fynjy_2005
18:07
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Новая реальность рынка CPU конца 2020 - цены после выхода AMD 5000
ProActive
18:06
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