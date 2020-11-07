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Количество игроков в Apex Legends в Steam почти сразу после релиза превысило 100 тысяч

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В минувший четверг рано утром Apex Legends вышла в Steam в рамках планомерного возвращения Electronic Arts и её игр в сервис от Valve. Как и следовало ожидать, популярная королевская битва практически сразу ворвалась в «топ» наиболее востребованных Steam-игр.

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По статистике портала SteamDatabase, «новичок» даже ненадолго преодолел отметку в 100 тысяч одновременных игроков в Steam, что, безусловно, можно назвать огромным успехом проекта на данной платформе. Впрочем, важно помнить и то, что одновременно со Steam-релизом в Apex Legends стартовал новый, седьмой сезон, добавивший в игру нового персонажа, новое поле боя, экипировку, оружие и прочее, поэтому в игру из любопытства вернулись даже те, кто давно в Apex Legends не играют, тем самым немного «раздув» её статистические показатели.

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Напомним, что изначально Apex Legends вышла в начале февраля прошлого года и продемонстрировала оглушительный успех. Самое главное, что благодаря грамотной поддержке разработчикам из Respawn Entertainment удалось этот успех закрепить.

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electronic arts respawn entertainment apex legends
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