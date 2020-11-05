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Apex Legends добралась до Steam и сразу же получила там 91-процентный рейтинг

Параллельно в игре начался седьмой сезон с новой «Легендой».
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Как и было обещано, несколько часов назад Electronic Arts и Respawn Entertainment открыли доступ к Steam-версии своей королевской битвы Apex Legends. Релиз стал частью плана EA по возвращению в сервис от Valve, так что отныне пользовательская база Apex Legends может расшириться за счёт тех товарищей, которые ни при каких условиях не были готовы «размножать» на своих рабочих столах всё новые и новые «лончеры».

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Вместе со Steam-релизом в Apex Legends стартовал седьмой мультиплеерный сезон, с которым в игре появится новый персонаж — управляющая гравитацией учёная-астрофизик Хорайзон —, новое поле боя Олимп, а также новое оружие и косметика из обновлённого боевого пропуска.

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Первоначальный релиз Apex Legends, напомним, состоялся в феврале 2019 года. Релиз данного проекта стал сюрпризом, что, определённо, сыграло ему на руку.

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