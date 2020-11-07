Полному изданию Watch Dogs присвоили возрастной рейтинг
Информация о том, что Ubisoft планирует выпустить переиздание первой части Watch Dogs, звучало ещё во время отчёта компании по итогам второго квартала текущего финансового года. Теперь же страничка соответствующего проекта появилась на портале ESRB — североамериканского агентства, присваивающего играм возрастные рейтинги.
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Watch Dogs Complete Edition, а именно так окрестили переиздание, присвоили рейтинг M (Mature, 17+) и упомянули, что проект выйдет на PC, консолях прошлого и нового поколений, а также в Google Stadia. Впрочем, пока непонятно, что перед нами — простое переиздание или же спецрелиз с графическими улучшениями под «некстген».
Обычно присвоение возрастных рейтингов предшествует скорым официальным анонсам, так что вся информация о Watch Dogs Complete Edition, скорее всего, будет опубликована уже в ближайшие дни.
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