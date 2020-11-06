Rockstar опубликовала список своих игр, которые будут доступны на новых консолях
Компания Rockstar Games решила перед выходом консолей нового поколения дать более подробную информацию о том, как обстоят дела у её игр с совместимостью. Тут надо сразу дать информацию по наиболее актуальным на сегодняшний день проектам. Так, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 будут сразу доступны на PS5 и Xbox Series по программе обратной совместимости. Дополнительная «плюшка» ждёт обладателей гарнитуры PS VR — на PS5 можно будет поиграть в L.A. Noire: The VR Case Files.
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Производителей консолей вместе с разработчиками позаботились также о владельцах коробочных версий вышеупомянутых проектов: диски можно будет вставить в новые консоли, они всё считают. Если речь идёт о цифровой версии, то загрузку можно осуществить через библиотеку. Прогресс в GTA Online и Red Dead Online полностью перенесётся на некстген при условии, что пользователь будет использовать на новых устройствах свой старый аккаунт с PS4 и Xbox One. Причём, в случае с GTA V готовится обновлённая версия для PS5 и Xbox Series — Тодд Говард со своим Skyrim точно бы это одобрил.
На PlayStation 5 можно будет запустить игры с PlayStation 2, которые ранее портировали на PS4. Вот список проектов:
- Max Payne;
- Grand Theft Auto III;
- Grand Theft Auto: San Andreas;
- Grand Theft Auto: Vice City;
- Bully;
- Red Dead Revolver;
- Manhunt;
- The Warriors.
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А вот на Xbox Series доступными окажется те проекты, которые выходили на Xbox One:
- Bully: Scholarship Edition;
- Grand Theft Auto IV;
- Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City;
- Grand Theft Auto: San Andreas;
- Red Dead Redemption;
- Midnight Club: Los Angeles;
- Rockstar Games Presents Table Tennis.
Консоли от Microsoft и Sony поступят в продажу уже в этом месяце. В Сети уже полно роликов с распаковкой устройств, обзорами интерфейса и внешнего вида.
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