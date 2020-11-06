Компания Rockstar Games решила перед выходом консолей нового поколения дать более подробную информацию о том, как обстоят дела у её игр с совместимостью. Тут надо сразу дать информацию по наиболее актуальным на сегодняшний день проектам. Так, Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 будут сразу доступны на PS5 и Xbox Series по программе обратной совместимости. Дополнительная «плюшка» ждёт обладателей гарнитуры PS VR — на PS5 можно будет поиграть в L.A. Noire: The VR Case Files.

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Производителей консолей вместе с разработчиками позаботились также о владельцах коробочных версий вышеупомянутых проектов: диски можно будет вставить в новые консоли, они всё считают. Если речь идёт о цифровой версии, то загрузку можно осуществить через библиотеку. Прогресс в GTA Online и Red Dead Online полностью перенесётся на некстген при условии, что пользователь будет использовать на новых устройствах свой старый аккаунт с PS4 и Xbox One. Причём, в случае с GTA V готовится обновлённая версия для PS5 и Xbox Series — Тодд Говард со своим Skyrim точно бы это одобрил.

На PlayStation 5 можно будет запустить игры с PlayStation 2, которые ранее портировали на PS4. Вот список проектов:

Max Payne;

Grand Theft Auto III;

Grand Theft Auto: San Andreas;

Grand Theft Auto: Vice City;

Bully;

Red Dead Revolver;

Manhunt;

The Warriors.

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А вот на Xbox Series доступными окажется те проекты, которые выходили на Xbox One:

Bully: Scholarship Edition;

Grand Theft Auto IV;

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City;

Grand Theft Auto: San Andreas;

Red Dead Redemption;

Midnight Club: Los Angeles;

Rockstar Games Presents Table Tennis.

Консоли от Microsoft и Sony поступят в продажу уже в этом месяце. В Сети уже полно роликов с распаковкой устройств, обзорами интерфейса и внешнего вида.