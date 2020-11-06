То, что супергеройский боевик Marvel’s Avengers от Square Enix ждёт незавидная судьба, стало предельно очевидно практически сразу после его релиза: на PC проект популярности не снискал и игроки с трудом находили матчи, на консолях ситуация тоже оказалась далёкой от допустимой.

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В итоге сегодня стало известно, что Marvel’s Avengers полностью провалилась в продажах: фактический тираж экшена составил всего 60 % от того, на который рассчитывал издатель. Соответствующей информацией со ссылкой на свои источники поделился журналист Дэвид Гибсон. Уточняется, что бюджет разработки Marvel’s Avengers составлял $100 млн, отбить которые не удалось. И вряд ли удастся, ведь основные продажи подобных «тайтлов» приходятся на первые недели—месяцы после их релиза.

Любопытно, что сами разработчики из Crystal Dynamics в прошлом месяце смотрели на ситуацию с оптимизмом и уверенностью в то, что аудитория Marvel’s Avengers ещё вернётся в игру после выхода обновлений и свежего контента. Что ж, время, как говорится, покажет, но статистика — дама упрямая.