Выход The Medium отложили до конца января. Похоже, из-за Cyberpunk 2077
Психологический триллер The Medium, главной отличительной особенностью которого является возможность главной героини-медиума существовать сразу в двух мирах (материальном и «духовном»), должен был выйти 10 декабря, поэтому как только CD Projekt RED объявила о том, что релиз её долгожданной Cyberpunk 2077 откладывается на эту же дату, то сразу возникло опасение, что разработчики «Медиума» решат уступить дорогу блокбастеру.
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Так оно и произошло: сегодня коллектив Bloober Team объявил о переносе выхода The Medium на 28 января следующего года. Прямым текстом авторы не упоминают Cyberpunk 2077, но уточняют, что делают это из-за расписания других игр на рынке, а также из-за непростой ситуации с коронавирусом в Польше.
Дополнительное время позволит Bloober Team провести отладочные работы и сделать The Medium максимально качественной и инновационной игрой в жанре интерактивных психологических хорроров.
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