Ubisoft показала геймплей Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X в 4K при 60 fps
Ubisoft решила, что будет правильно наконец-то продемонстрировать публике, как Assassin’s Creed Valhalla выглядит и функционирует на Xbox Series X — старшей версии консоли нового поколения от Microsoft. В самом геймплейном ролике показали уже знакомые следящим за игрой геймплейные механики вроде исследования мира и набегов на английские деревни, поэтому основной акцент видео всё же смещён в техническую сторону.
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На Xbox Series X новинка работает в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду. Естественно, высокое разрешение и более-менее приемлемая частота кадров играют значительную роль в восприятии проекта.
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Напомним, что Assassin’s Creed Valhalla выйдет уже через считанные дни: 10 ноября на PC, Xbox Series, Xbox One и PlayStation 4, и 12 ноября на PlayStation 5.
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