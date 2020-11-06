Сегодня, незадолго до начала продаж Spider-Man Miles Morales, компания Sony вместе с Insomniac Games сняли эмбарго на публикацию обзоров новинки, благодаря чему стало предельно очевидно, что игра, по крайней мере, по мнению профессиональных журналистов и критиков, получилась удачной. Так, на момент публикации данной заметки Spider-Man Miles Morales довольствовалась на Metacritic средней оценкой в 85 баллов из 100 возможных.

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При этом важно отметить, что 96 % рецензентов безоговорочно рекомендовали Spider-Man Miles Morales к прохождению. Обозреватели отмечают, что в «Майлзе Моралесе» разработчикам удалось реализовать потенциал PlayStation 5, благодаря чему проект точно запомнится как один из лучших из её стартовой линейки. С геймплейной точки зрения критики описывают Spider-Man Miles Morales как отличное развитие идей серии.

Контента в Miles Morales хоть и меньше, чем в предыдущей игре серии (это всё-таки самостоятельное ответвление, а не полноценная новая игра), но проработан он заметно качественнее, тем самым компенсируя количество качеством. Журналистам понравился сюжет и его подача: всё по делу и без затягивания.

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Spider-Man Miles Morales выйдет 12 ноября на PlayStation 5 и PlayStation 4. Тогда же и узнаем, что о проекте думают простые пользователи, ведь их мнение не всегда сходится с мнением журналистов.