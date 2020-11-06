Началось открытое бета-тестирование Worms Rumble
Разработчики из Team17 не боятся показать свой проект Worms Rumble до релиза, поэтому сегодня у игры началось открытое бета-тестирование, принять участие в котором может без преувеличения любой желающий. Всё, что от вас требуется — это проследовать на Steam-страничку Worms Rumble и нажать на заветную кнопку.
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Стоит напомнить, что в Worms Rumble бои впервые в истории серии будут проходить в реальном времени. Игровых режимов пока заявлено два: «Бой насмерть» и «Последний червяк», представляющие собой «червячные» вариации Deathmatch и королевской битвы соответственно.
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Открытое бета-тестирование продлится до понедельника, 9 ноября. Релиз Worms Rumble же запланирован на 1 декабря.
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