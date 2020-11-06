Разработчики из Team17 не боятся показать свой проект Worms Rumble до релиза, поэтому сегодня у игры началось открытое бета-тестирование, принять участие в котором может без преувеличения любой желающий. Всё, что от вас требуется — это проследовать на Steam-страничку Worms Rumble и нажать на заветную кнопку.

реклама

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Стоит напомнить, что в Worms Rumble бои впервые в истории серии будут проходить в реальном времени. Игровых режимов пока заявлено два: «Бой насмерть» и «Последний червяк», представляющие собой «червячные» вариации Deathmatch и королевской битвы соответственно.

реклама

Открытое бета-тестирование продлится до понедельника, 9 ноября. Релиз Worms Rumble же запланирован на 1 декабря.