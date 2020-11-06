«Ультимативное» издание Control выйдет на новых консолях в начале следующего года
Изначально предполагалось, что Control Ultimate Edition, в состав которой входят основная игра и все вышедшие для неё дополнения, появится на консолях нового поколения в конце этого года в «цифре» и в начале следующего года — «во плоти».
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Но, как оно часто бывает, процесс подготовки «некстгенных» версий Control Ultimate Edition у разработчиков из Remedy занял гораздо больше времени, чем изначально планировалось, поэтому сборник появится на PlayStation 5 и Xbox Series только в начале следующего года.
Как пишет Remedy, дополнительное время ей нужно, чтобы довести Control Ultimate Edition до необходимого уровня качества. Студия благодарит сообщество за понимание и терпение.
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На PC и консолях уходящего поколения «ультимативка» появилась ещё пару месяцев назад, и это важно, ведь только обладатели Ultimate Edition имеют право на бесплатный «апгрейд» Control для платформ нового поколения.
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