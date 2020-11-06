Изначально предполагалось, что Control Ultimate Edition, в состав которой входят основная игра и все вышедшие для неё дополнения, появится на консолях нового поколения в конце этого года в «цифре» и в начале следующего года — «во плоти».

реклама

Но, как оно часто бывает, процесс подготовки «некстгенных» версий Control Ultimate Edition у разработчиков из Remedy занял гораздо больше времени, чем изначально планировалось, поэтому сборник появится на PlayStation 5 и Xbox Series только в начале следующего года.

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Как пишет Remedy, дополнительное время ей нужно, чтобы довести Control Ultimate Edition до необходимого уровня качества. Студия благодарит сообщество за понимание и терпение.

реклама

На PC и консолях уходящего поколения «ультимативка» появилась ещё пару месяцев назад, и это важно, ведь только обладатели Ultimate Edition имеют право на бесплатный «апгрейд» Control для платформ нового поколения.