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«Ультимативное» издание Control выйдет на новых консолях в начале следующего года

Нужно больше времени. Ведь время — золото.
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Изначально предполагалось, что Control Ultimate Edition, в состав которой входят основная игра и все вышедшие для неё дополнения, появится на консолях нового поколения в конце этого года в «цифре» и в начале следующего года — «во плоти».

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Но, как оно часто бывает, процесс подготовки «некстгенных» версий Control Ultimate Edition у разработчиков из Remedy занял гораздо больше времени, чем изначально планировалось, поэтому сборник появится на PlayStation 5 и Xbox Series только в начале следующего года.

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Как пишет Remedy, дополнительное время ей нужно, чтобы довести Control Ultimate Edition до необходимого уровня качества. Студия благодарит сообщество за понимание и терпение.

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На PC и консолях уходящего поколения «ультимативка» появилась ещё пару месяцев назад, и это важно, ведь только обладатели Ultimate Edition имеют право на бесплатный «апгрейд» Control для платформ нового поколения.

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fynjy_2005
14:37
да по ipc уже 3 райзены догнали озера, сейчас процы синих режутся только в сильном разгоне, только вот охлад там нужен недешевый
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rebel-1
14:37
А у меня небыло Спектрума. Был Вектор "на общак" и немного была Электроника, какая то мутантская современная модель уже с нампадом и буржуйскими названиями кнопок, по факту клава как на IBM PC.
ZX Spectrum 48K – моё приобщение к настоящей легенде
Tempestus Scion
14:36
Если бы ты уже существовал в природе в 2004-2005 годах, то не возмущался бы.
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Сергей Пивкадлярывковов
14:35
на компьютерюниверс цена стоит в 65к российских рублей, 10900к там за 46к продается
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fynjy_2005
14:34
сколько топовый универсальный проц 6900к стоил в свое время?? 1000у.е, мать к нему 400уе
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fynjy_2005
14:33
пару лет назд топовая сборка это 6/12 от интела. сейчас х2 за проц, но уже ядер 16/32
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Иван Романов
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может перепройду когда появится в полном VR))
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fynjy_2005
14:31
Интел обещает в декстоп 10 нм....
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