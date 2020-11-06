Разработчики Call of Duty: Black Ops Cold War показали, что нового появится в игре до конца года
Компания Activision посчитала нужным опубликовать краткосрочные планы по поддержке Call of Duty: Black Ops Cold War. На этот раз у нас имеется информация о планируемом к выпуску контенте до конца этого года. Всё, разумеется, укладывается в сезоны, первый стартует 10 декабря. Именно тогда вышеназванный проект получит интеграцию с Call of Duty: Warzone. Героев Black Ops Cold War разрешат использовать в Warzone с 13 ноября, со дня выхода игры.
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Весь первый контент представлен на специальном постере. На правах бесплатных «плюшек» именно для Cold War выступит карта Nuketown ’84 — она выйдет уже 24 ноября.
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А связку Warzone и Cold War в декабре ждёт следующее:
- новые карты и режимы для сетевого режима;
- новые «зомби-режимы»;
- возвращённый режим Gunlight (формат «2 на 2») из Modern Warfare;
- новые пушки;
- некий таинственный ивент для Warzone.
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Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War запланирован на 13 ноября. Целевых платформ много: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series.
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