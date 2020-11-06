Компания Activision посчитала нужным опубликовать краткосрочные планы по поддержке Call of Duty: Black Ops Cold War. На этот раз у нас имеется информация о планируемом к выпуску контенте до конца этого года. Всё, разумеется, укладывается в сезоны, первый стартует 10 декабря. Именно тогда вышеназванный проект получит интеграцию с Call of Duty: Warzone. Героев Black Ops Cold War разрешат использовать в Warzone с 13 ноября, со дня выхода игры.

реклама

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Весь первый контент представлен на специальном постере. На правах бесплатных «плюшек» именно для Cold War выступит карта Nuketown ’84 — она выйдет уже 24 ноября.

реклама

А связку Warzone и Cold War в декабре ждёт следующее:

новые карты и режимы для сетевого режима;

новые «зомби-режимы»;

возвращённый режим Gunlight (формат «2 на 2») из Modern Warfare;

новые пушки;

некий таинственный ивент для Warzone.

реклама

Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War запланирован на 13 ноября. Целевых платформ много: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series.