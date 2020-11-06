У игровых издательств потихоньку продолжается период публикации квартальных финансовых отчётов, благодаря чему можно поближе познакомиться с планами компаний на обозримое будущее. Так, в отчёте за завершившийся 30 сентября второй квартал текущего финансового года издательство Electronic Arts подтвердило план по выпуску новой игры серии Battlefield в конце следующего года.

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Подробностями проекта компания собирается поделиться весной; пока что же известно лишь то, что новая Battlefield порадует масштабом, ранее невиданным для игр данной серии. Естественно, не в последнюю очередь это стало возможным благодаря консолям нового поколения.

В отчёте EA упоминаются и другие немаловажные детали. Так, например, космический боевик Star Wars Squadrons превзошёл ожидания компании а Apex Legends продолжает приносить огромную прибыль (EA рассчитывает, что к концу финансового года проект разменяет второй миллиард).

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Наконец, в планах Electronic Arts в ближайшие месяцы представить один ремастер и несколько проектов по программе EA Originals, с помощью которой Electronic Arts выводит в свет весьма неплохие инди-проекты. Что же до загадочного ремастера, то, вероятно, речь идёт о Mass Effect Legendary Edition, слухи о существовании которой появляются слишком часто, чтобы быть случайностью.