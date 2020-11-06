Хорошо известная своими самобытными играми студия Amanita Design сделала неожиданный анонс. Популярная у поклонников жанра головоломка Samorost 2 вышла на мобильных устройствах. Проект доступен не только на iOS, но и на Android. Время для релиза девелоперы подобрали отнюдь не случайное — в декабре 2005-го года проект вышел на PC. И если говорить о компьютерах, то для этой платформы Amanita выпустила масштабное обновление, которое будет доступно абсолютно бесплатно для всех владельцев игры.

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Обновление для PC приводит Samorost 2 хоть в какое-то соответствие современным стандартам качества. Для игры отныне доступны высокие разрешения, новая система сохранений, объекты в высоком разрешении, полностью переделанный звук и эффекты масштабирования.

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У Samorost 2 в Steam имеется 82% рейтинга на основании 777 рецензий. То есть, игра высоко ценится, пусть и немногими. Если что, в цифровом магазине Valve она появилась 11 декабря 2009 года.