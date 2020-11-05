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Кинематографичный трейлер Spider-Man: Miles Morales напоминает о скором релизе проекта

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Разработчики из Insomniac совместно с Sony выпустили коротенький, но очень зрелищный трейлер Spider-Man: Miles Morales. Чрезмерная кинематографичность ролика объясняется достаточно просто — он предназначен для транслирования по телевизору. Видео посвящено скорому релиза проекта, он должен состояться 12 ноября на PS4 и PS5.

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В зависимости от игровой системы, на которую устанавливается новый Spider-Man, настройки графики будут разниться. Так, обычная версия PlayStation 4 сможет выдать только 30 fps в разрешении 1080p, версия Pro предложит 4K и те же 30 fps. В случае с PlayStation 5 всё, разумеется, интереснее. Будут два варианта:

  • 4K (динамическое) с 60 кадрами в секунду и без трассировки лучей;
  • 4K (тоже динамическое) с 30 кадрами в секунду, включённым рейтрейсингом и улучшенной графикой.

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Осталось дождаться оценок и понять, является ли Spider-Man: Miles Morales выгодным предложением из стартовой линейки PlayStation 5.

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