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Kerbal Space Program 2 не выйдет в следующем году

Теперь только в 2022. Без конкретики.
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Этой весной разработчики симулятора космической программы Kerbal Space Program объявили о том, что релиз отложен с 2020-го на осень 2021-го года. К сожалению, перенос оказался не последним, и сегодня разработчики поняли, что не успеют за год подготовить KSP 2, поэтому выход откладывается аж до 2022 года. Пока без конкретики.

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Причина переноса простая: проект слишком масштабный и сложный: в нём задействовано множество геймплейных функций и систем, и все они должны работать слаженно и стабильно. На доведение игровых систем до ума и необходимо дополнительное время.

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А чтобы покорители космоса не скучали, нам постараются почаще сообщать подробности разработки, публиковать снимки экранов и видеоролики.

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peppery
22:00
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fynjy_2005
21:59
Когда выходила строительная техника техпроцессы были толстые и трудно было получить много ядер с высокой частотой и адекватным жором. Да и дорого было. В серверном сегменте это окупалось... а в потреб...
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Phobos
21:56
Он взялся из джима келлера, как и к7/к8. Сама AMD ничего нормального не разработала Что, с натяжкой догнали скайлейк 2016 года в играх? Willow Cove тоже будут 5 лет догонять?
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peppery
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Ты походу совсем епнутый. Посмотри что ли тесты бороды. Там унижен 10900к в разгоне в играх.
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