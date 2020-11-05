Kerbal Space Program 2 не выйдет в следующем году
Этой весной разработчики симулятора космической программы Kerbal Space Program объявили о том, что релиз отложен с 2020-го на осень 2021-го года. К сожалению, перенос оказался не последним, и сегодня разработчики поняли, что не успеют за год подготовить KSP 2, поэтому выход откладывается аж до 2022 года. Пока без конкретики.
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Причина переноса простая: проект слишком масштабный и сложный: в нём задействовано множество геймплейных функций и систем, и все они должны работать слаженно и стабильно. На доведение игровых систем до ума и необходимо дополнительное время.
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А чтобы покорители космоса не скучали, нам постараются почаще сообщать подробности разработки, публиковать снимки экранов и видеоролики.
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