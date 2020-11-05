Системные требования Immortals Fenyx Rising: RTX 2070 и 16 Гбайт ОЗУ должно хватить даже в 4K
До выхода Immortals Fenyx Rising остаётся чуть меньше месяца, однако Ubisoft поступает правильно и публикует системные требования своих проектов заблаговременно, чтобы игроки примерно представляли себе, как их системы справятся с новинкой. По новой традиции французской компании, которую мы полностью приветствуем, системные требования максимально подробны и разбиты аж на пять категорий в зависимости от предполагаемых режимов игры.
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Итак, поехали. Требования для игры на очень низких настройках качества в разрешении 720p при 30 fps:
- процессор: Intel Core i5-2400 или AMD FX-6300;
- 8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280X;
- 28 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7.
Требования для игры на высоких настройках качества в разрешении 1080p при 30 fps:
- процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350;
- 8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 290;
- 28 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
- операционная система Windows 10.
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Требования для игры на высоких настройках качества в разрешении 1080p при 60 fps:
- процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 1700;
- 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56;
- 28 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
- операционная система Windows 10.
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Требования для игры на очень высоких настройках качества в разрешении 1440p при 60 fps:
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;
- 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super или AMD Radeon RX 5700;
- 28 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
- операционная система Windows 10.
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Требования для игры на очень высоких настройках качества в разрешении 4K при 30 fps:
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 3700X;
- 16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX Vega 56;
- 28 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
- операционная система Windows 10.
PC-версия Immortals Fenyx Rising будет поддерживать полностью разблокированную частоту кадров, имеет встроенный бенчмарк, поддерживает широкоформатные мониторы и мультимониторные конфигурации, гибридные формы управления (клавиатура+мышь или геймпад) и другие «плюшки».
Релиз игры состоится 3 декабря на всех актуальных платформах, в том числе уже прошлого (к тому моменту) поколения.
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