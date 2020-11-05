До выхода Immortals Fenyx Rising остаётся чуть меньше месяца, однако Ubisoft поступает правильно и публикует системные требования своих проектов заблаговременно, чтобы игроки примерно представляли себе, как их системы справятся с новинкой. По новой традиции французской компании, которую мы полностью приветствуем, системные требования максимально подробны и разбиты аж на пять категорий в зависимости от предполагаемых режимов игры.

реклама

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Итак, поехали. Требования для игры на очень низких настройках качества в разрешении 720p при 30 fps:

процессор: Intel Core i5-2400 или AMD FX-6300;

8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon R9 280X;

28 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 7.

Требования для игры на высоких настройках качества в разрешении 1080p при 30 fps:

процессор: Intel Core i7-3770 или AMD FX-8350;

8 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 290;

28 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

операционная система Windows 10.

реклама

Требования для игры на высоких настройках качества в разрешении 1080p при 60 fps:

процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 1700;

16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56;

28 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

операционная система Windows 10.

реклама

Требования для игры на очень высоких настройках качества в разрешении 1440p при 60 fps:

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X;

16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super или AMD Radeon RX 5700;

28 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

операционная система Windows 10.

реклама

Требования для игры на очень высоких настройках качества в разрешении 4K при 30 fps:

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 3700X;

16 Гбайт оперативной памяти в двухканальном режиме;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX Vega 56;

28 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

операционная система Windows 10.

PC-версия Immortals Fenyx Rising будет поддерживать полностью разблокированную частоту кадров, имеет встроенный бенчмарк, поддерживает широкоформатные мониторы и мультимониторные конфигурации, гибридные формы управления (клавиатура+мышь или геймпад) и другие «плюшки».

Релиз игры состоится 3 декабря на всех актуальных платформах, в том числе уже прошлого (к тому моменту) поколения.