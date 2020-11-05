Electronic Arts объявила о том, что очень тепло принятый критиками и игроками боевик Star Wars Jedi Fallen Order уже на следующей неделе, 10 ноября, пополнит перечень игр, доступных по подписке EA Play (ранее носила название EA/Origin Access) на всех платформах. Примечательно, что с момента Jedi Fallen Order к тому моменту пройдёт почти год, что можно считать своеобразным подарком издателя ко дню рождения проекта.

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В тот же день подписка EA Play станет частью Xbox Game Pass Ultimate. Что же до PC-игроков, то подписку EA Play с конца августа можно оформить и в Steam: цена вопроса составляет всего 299 рублей в месяц или 1 799 рублей в год.

Некоторые представители игровой индустрии считают, что за подписной моделью распространения премиум-игр будущее, и, глядя на постоянное повышение цен на игры, с данным мнением становится почти невозможно спорить.