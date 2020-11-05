В Epic Games Store дарят стратегию Dungeons 3
Изначально на этой неделе в Epic Games Store должны были раздать военную стратегию Wargame Red Dragon, но из-за технических сложностей выход данного проекта в EGS задержался и, как следствие, его бесплатная раздача невозможна. На замену быстренько поставили «подземную» стратегию Dungeons 3.
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Dungeons 3 вышла в 2017 году и получила очень высокие пользовательские оценки: в данном проекте нам необходимо создать уникальное подземное царство зла, развить его инфраструктуру и «подмять» под себя все «низшие» формы жизни. А с гигантской и хорошо оснащённой армией можно и из подземелья на свет выползти, устроив настоящую резню с людьми и их считающих себя таковыми героями. Отличительной особенностью игры является процедурная генерация уровней, так что все прохождения будут уникальными.
На следующей неделе в EGS подарят инди-проект The Textorcist, представляющий собой гибрид «стрелялки и адского набора текста». Судя по его Steam-страничке, проект достойный, но свою аудиторию он за почти два года так и не нашёл. Кто знает, может, благодаря EGS настанет его звёздный час.
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