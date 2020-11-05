О том, что разработчики Warframe готовят крупное графическое обновление своего проекта, известно уже сравнительно давно. Сегодня же создатели игры решили наглядно с помощью видеоролика продемонстрировать разницу между версиями для уходящего и нового поколения консолей.

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Конкретно в нижеуказанном ролике в пример приводятся версии боевика для консолей от Sony, но логично предположить, что в случае с Xbox Series и Xbox One результаты будут примерно такими же. Владельцы консолей нового поколения смогут в Warframe полюбоваться обновлёнными тенями и овещением, текстурами более высокого разрешения, продвинутыми отражениями и, конечно же, в разрешении до 4K с шестидесятью кадрами в секунду.