Боевик Terminator Resistance вышел почти год назад и получил очень высокие пользовательские оценки. Не сказать, что разработчики часто радуют обновлениями, но сегодня — именно тот редкий день. В сегодняшнем обновлении в Terminator Resistance появился режим Infiltration («Внедрение»), в котором игроки смогут принять роль одного из терминаторов знаменитой модели T-800.

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Суть «Внедрения» заключается в сборе разведывательной информации, ликвидации аванпостов и убийстве полевого командира Сопротивления. К «Внедрению» следует тщательно подготовиться, ведь никаких чекпоинтов здесь нет, поэтому провал задания на любом его этапе означает старт с самого начала. Наиболее ловкие геймеры смогут потягаться за звание лучших в таблице лидеров в Steam.

К слову, сейчас на Terminator Resistance в Steam действует 40-процентная скидка, благодаря которой игру можно приобрести за 839 рублей вместо номинальных 1 399 рублей.