Codemasters показала геймплей DiRT 5 на PlayStation 5
Разработчики игр продолжают маркетинговую кампанию «Ни дня без упоминания "некстгена"!». Сегодня студия Codemasters опубликовала новый видеоролик, в котором её технический руководитель Дэвид Спрингейт демонстрирует игровой процесс DiRT 5 на PlayStation 5 и параллельно рассказывает о технических особенностях соответствующей версии игры.
реклама
Как и положено, DiRT 5 будет поддерживать режим игры в 4K при 60 fps, но игроки вольны активировать и режим высокой производительности со 120 fps. Сам Спрингейт предпочитает именно второй вариант. Игра будет полностью поддерживать функции геймпада DualSense, в частности, адаптивные триггеры и вибрации, благодаря чему игрок сможет тактильно ощущать разницу при езде по разным типам дорожного покрытия. Не обошлось и без поддержки технологии объёмного звука.
реклама
Напомним, что DiRT 5 выйдет уже завтра на PC и консолях текущего (прошлого) поколения, а на новых консолях выйдет одновременно с их релизом в мире.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила