Разработчики игр продолжают маркетинговую кампанию «Ни дня без упоминания "некстгена"!». Сегодня студия Codemasters опубликовала новый видеоролик, в котором её технический руководитель Дэвид Спрингейт демонстрирует игровой процесс DiRT 5 на PlayStation 5 и параллельно рассказывает о технических особенностях соответствующей версии игры.

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Как и положено, DiRT 5 будет поддерживать режим игры в 4K при 60 fps, но игроки вольны активировать и режим высокой производительности со 120 fps. Сам Спрингейт предпочитает именно второй вариант. Игра будет полностью поддерживать функции геймпада DualSense, в частности, адаптивные триггеры и вибрации, благодаря чему игрок сможет тактильно ощущать разницу при езде по разным типам дорожного покрытия. Не обошлось и без поддержки технологии объёмного звука.

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Напомним, что DiRT 5 выйдет уже завтра на PC и консолях текущего (прошлого) поколения, а на новых консолях выйдет одновременно с их релизом в мире.