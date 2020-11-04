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Стало известно, сколько места Call of Duty Black Ops Cold War займёт на накопителе

Спойлер: на PC всё получше, поскольку части игры можно будет отключать.
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После того как Call of Duty Modern Warfare стремительно «растолстела» и стала занимать больше дискового пространства, чем может предоставить 250-гигабайтный SSD-накопитель, эта тема среди любителей франшизы стала вызывать поистине живой интерес. Сегодня Activision совместно с Treyarch его удовлетворили.

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Итак, на момент запуска игры (это важно) игра будет занимать следующий объём на накопителе в зависимости от платформы:

  • PlayStation 4 — 95 Гбайт;
  • PlayStation 5 — 133 Гбайта;
  • Xbox One — 93 Гбайта;
  • Xbox Series X/S — 136 Гбайт.

Именно столько данных придётся установить во время предварительной загрузки игры. На персональных компьютерах ситуация более щадящая за счёт возможности устанавливать мультиплеерный режим отдельно от остальных:

  • только сетевой режим — 35 Гбайт;
  • полная игра — 82 Гбайта;
  • полная игра с ультра-настройками графики — 125 Гбайт.

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На консолях, кстати, тоже можно будет удалять с носителя режимы кампании, «Зомби» и различные альтернативные режимы.

Call of Duty Black Ops Cold War выйдет 13 ноября.

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activision treyarch raven software call of duty black ops cold war
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