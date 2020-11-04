Стало известно, сколько места Call of Duty Black Ops Cold War займёт на накопителе
После того как Call of Duty Modern Warfare стремительно «растолстела» и стала занимать больше дискового пространства, чем может предоставить 250-гигабайтный SSD-накопитель, эта тема среди любителей франшизы стала вызывать поистине живой интерес. Сегодня Activision совместно с Treyarch его удовлетворили.
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Итак, на момент запуска игры (это важно) игра будет занимать следующий объём на накопителе в зависимости от платформы:
- PlayStation 4 — 95 Гбайт;
- PlayStation 5 — 133 Гбайта;
- Xbox One — 93 Гбайта;
- Xbox Series X/S — 136 Гбайт.
Именно столько данных придётся установить во время предварительной загрузки игры. На персональных компьютерах ситуация более щадящая за счёт возможности устанавливать мультиплеерный режим отдельно от остальных:
- только сетевой режим — 35 Гбайт;
- полная игра — 82 Гбайта;
- полная игра с ультра-настройками графики — 125 Гбайт.
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На консолях, кстати, тоже можно будет удалять с носителя режимы кампании, «Зомби» и различные альтернативные режимы.
Call of Duty Black Ops Cold War выйдет 13 ноября.
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