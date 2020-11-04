Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft показала тизер нового оперативника Rainbow Six Siege

Хочешь знать, откуда эти шрамы?
+
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля

Скоро стартует новый сезон поддержки сетевого боевика Rainbow Six Siege, а это значит, что в рядах оперативников грядёт пополнение. Сегодня Ubisoft показала тизер Апхи «Aruni» Таварунг, служившей в Королевской полиции Таиланда в качестве детектива, но покинувшая свой пост для реабилитации после трагического инцидента, в результате которого получила тяжелейшее ранение и шрам на пол-лица.

реклама

анонсы и реклама
<b>RTX 3070 в продаже</b>
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Со способностями Aruni разработчики нас пока не ознакомили — на то он и тизер — но, судя по видео, героиня может устанавливать на дверные проёмы какие-то любопытные устройства.

реклама

Полноценная презентация нового сезона, который романтично нарекли Operation Neon Dawn («Неоновый рассвет»), назначена на 8 ноября — тогда-то всё и узнаем в подробностях.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft rainbow six siege
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ubisoft показала тизер нового оперативника Rainbow Six Siege
+
Космический ролевой боевик Hellpoint выйдет на PS5 и Xbox Series в следующем году
+
В Steam уже началась предварительная загрузка Apex Legends
5
Разработчики Life is Strange работают аж над шестью новыми играми
+
2,5 минуты игрового процесса Portal Reloaded — фанатской модификации с тройной портальной пушкой
2
Обновление PC-версии Horizon Zero Dawn решило проблему с анизотропной фильтрацией
22

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 217
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
152
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
147
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
38
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
76
Игровая сборка на GeForce RTX 3070 – оптимальный ПК в конце 2020 года
43
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
13
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
25
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
5
История оверклокинга - соревнования 2008 года
6

Сейчас обсуждают

Bare_Metal
21:38
4425МГц на 1.33В
Процессоры Ryzen 5000-й получат отличный разгонный потенциал – Ryzen 5 5600X@4.85 ГГц на 6-ядрах
Твоя мамка
21:38
Я про хорайзон
Обновление PC-версии Horizon Zero Dawn решило проблему с анизотропной фильтрацией
nepranov
21:38
Olegdjus года два или три назад выкладывал статью и там подробно описан способ разгона курвой. Правда не помню тут ли статья была.
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
Твоя мамка
21:38
Порвало, да?) Гейнави любимица не выходит в конкурент каждый день клепает)
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на самом деле существует — опубликовано видео с доказательством
Yolanda Tarska
21:38
Мне очень понравилось, именно интересно было, что и как, делаешь квест и тебе сюжет показывают, сижу и жду, что дальше) честно говоря очень давно такого не помню, ну может в Одиссеи было интересно, кт...
Обновление PC-версии Horizon Zero Dawn решило проблему с анизотропной фильтрацией
Winssy
21:37
На какой частоте работал 3700х?
Процессоры Ryzen 5000-й получат отличный разгонный потенциал – Ryzen 5 5600X@4.85 ГГц на 6-ядрах
Dimkovski86
21:36
Господи Иисусе...как же уже за*бали с этими анонсами и "доказательствами" наличия Ti, S и прочих свидетелей 20 ГИГОВ и 100500 КУД-кудах ядер....
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на самом деле существует — опубликовано видео с доказательством
Yolanda Tarska
21:35
Тут такое у большинства, тоже бывает делаю апгрейд от делать нечего, но всё равно между железками большая разница, в целом потом хорошо
Игровая сборка на GeForce RTX 3070 – оптимальный ПК в конце 2020 года
ProGaMeEXT
21:35
За 400$ пусть себе в попу ее вставляют ...
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на самом деле существует — опубликовано видео с доказательством
antonov2015
21:34
я вообще то не зря акцентировал внимание на ОЗУ - хотел указать, что такое маленькое преимущество получается при конских затратах на z490, которую никто не будет брать в здравом уме для i5-10400f, о к...
Процессоры AMD Ryzen 5000 могут не преодолеть порог частоты Infinity Fabric в 1900 МГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем