Ubisoft показала тизер нового оперативника Rainbow Six Siege
Скоро стартует новый сезон поддержки сетевого боевика Rainbow Six Siege, а это значит, что в рядах оперативников грядёт пополнение. Сегодня Ubisoft показала тизер Апхи «Aruni» Таварунг, служившей в Королевской полиции Таиланда в качестве детектива, но покинувшая свой пост для реабилитации после трагического инцидента, в результате которого получила тяжелейшее ранение и шрам на пол-лица.
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Со способностями Aruni разработчики нас пока не ознакомили — на то он и тизер — но, судя по видео, героиня может устанавливать на дверные проёмы какие-то любопытные устройства.
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Полноценная презентация нового сезона, который романтично нарекли Operation Neon Dawn («Неоновый рассвет»), назначена на 8 ноября — тогда-то всё и узнаем в подробностях.
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