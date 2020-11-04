Скоро стартует новый сезон поддержки сетевого боевика Rainbow Six Siege, а это значит, что в рядах оперативников грядёт пополнение. Сегодня Ubisoft показала тизер Апхи «Aruni» Таварунг, служившей в Королевской полиции Таиланда в качестве детектива, но покинувшая свой пост для реабилитации после трагического инцидента, в результате которого получила тяжелейшее ранение и шрам на пол-лица.

реклама

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Со способностями Aruni разработчики нас пока не ознакомили — на то он и тизер — но, судя по видео, героиня может устанавливать на дверные проёмы какие-то любопытные устройства.

реклама

Полноценная презентация нового сезона, который романтично нарекли Operation Neon Dawn («Неоновый рассвет»), назначена на 8 ноября — тогда-то всё и узнаем в подробностях.