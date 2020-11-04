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В Steam уже началась предварительная загрузка Apex Legends

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Совсем немного времени осталось до появления популярной королевской битвы Apex Legends в Steam, и разработчики решили подсуетиться, предоставив всем желающим возможность заранее загрузить все основные игровые файлы, дабы в момент выхода не тратить время зря и сразу приступить к игровому процессу.

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В сервисе Valve игра выйдет завтра утром (в 7:00 по московскому времени). Одновременно со Steam-релизом в Apex Legends стартует седьмой сезон, который добавит нового персонажа — учёную-астрофизика Хорайзон, новое поле боя — парящий в облаках город Олимп, а также массу нового оружия и экипировки.

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