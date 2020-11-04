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Обновление PC-версии Horizon Zero Dawn решило проблему с анизотропной фильтрацией

И сделало оптимизацию шейдеров опциональным фоновым процессом.
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Несмотря на то, что Horizon Zero Dawn добралась до PC в начале августа, и все, кто хотели, игру уже давно прошли даже несмотря на технические огрехи, разработчики из Guerilla Games продолжают выполнять свои обязанности и регулярно снабжать свой продукт обновлениями. Сегодня, например, для PC-версии Horizon Zero Dawn вышел патч версии 1.07, вносящий важные и необходимые изменения.

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Так, отныне движок Horizon Zero Dawn иначе работает с шейдерами и их оптимизацией, так что надоедливый этап настройки, с которым пользователи сталкивались при запуске игры, теперь можно пропустить и позволить проекту заниматься оптимизацией шейдеров прямо во время игрового процесса в фоновом режиме.

Второе немаловажное изменение — решение проблем с анизотропной фильтрацией. Если раньше у вас этот графический параметр вызывал неполадки, то теперь их возникать не должно.

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Обновления продолжат выходить: разработчикам, в частности, известно, что ещё существуют проблемы с производительностью на различных конфигурациях оборудования, о некорректной работе HDR и нестабильности на процессорах с более чем шестнадцатью ядрами.

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Да, ее еще как минимум хватит еще на пару лет спокойно) А минусят видимо либо люди которые долбятся в глаза и не видят графики, либо обиженки что у них нет божественной 1080Ти)))
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А в 3090 смысл уже пропал после анонса 6900ХТ. Теперь её реинкарнируют.
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Ambiguity
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Первых 4 патчей я ждал осознанно, потом просто не до Horizon было :) Сейчас рубаю в 2 Horizon'а - Zero Dawn и тот, который Forza :)
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