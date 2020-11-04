Обновление PC-версии Horizon Zero Dawn решило проблему с анизотропной фильтрацией
Несмотря на то, что Horizon Zero Dawn добралась до PC в начале августа, и все, кто хотели, игру уже давно прошли даже несмотря на технические огрехи, разработчики из Guerilla Games продолжают выполнять свои обязанности и регулярно снабжать свой продукт обновлениями. Сегодня, например, для PC-версии Horizon Zero Dawn вышел патч версии 1.07, вносящий важные и необходимые изменения.
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Так, отныне движок Horizon Zero Dawn иначе работает с шейдерами и их оптимизацией, так что надоедливый этап настройки, с которым пользователи сталкивались при запуске игры, теперь можно пропустить и позволить проекту заниматься оптимизацией шейдеров прямо во время игрового процесса в фоновом режиме.
Второе немаловажное изменение — решение проблем с анизотропной фильтрацией. Если раньше у вас этот графический параметр вызывал неполадки, то теперь их возникать не должно.
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Обновления продолжат выходить: разработчикам, в частности, известно, что ещё существуют проблемы с производительностью на различных конфигурациях оборудования, о некорректной работе HDR и нестабильности на процессорах с более чем шестнадцатью ядрами.
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