Desperados III получила финальную главу дополнения «Деньги для стервятников»
Разработчики из Mimimi Productions совместно с издательством THQ Nordic в своё время решили, что будет неплохой идеей разделить дополнение Money for the Vultures («Деньги для стервятников») на три части. Так, первая часть-глава появилась в начале сентября, вторая — в начале октября, и вот, на дворе уже начало ноября, и финальная глава дополнения уже доступна для прохождения.
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По сюжету, в третьей главе дополнения мы отправимся в легендарную расположенную посреди пустыни бандитскую крепость «Орлиное гнездо». Поклонники Desperados наверняка помнят эту локацию по предыдущим частям серии, так что ностальгии не избежать.
Стоит отметить, что на Desperados III сейчас действует 40-процентная скидка, благодаря которой игру можно приобрести за более-менее адекватные для неё 1 499 рублей вместо 2 499 рублей. Акция продлится до 6 ноября.
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