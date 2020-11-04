Pokemon GO в этом году уже успела заработать $1 млрд
Мобильная игра Pokemon GO, которую в своё время без преувеличения можно было называть феноменом игровой индустрии, продолжает приносить разработчикам огромный доход. По подсчётам аналитической фирмы Sensor Tower, за ещё не завершившийся 2020-й год игроки уже успели потратить в «ловле покемонов» более одного миллиарда долларов; это уже на 11 % больше, чем за весь прошлый год.
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За всё время существования игры она заработала примерно $4,2 млрд, из которых 36,3 % приходятся на США, а 31,3 % — на Японию. На третьем месте с колоссальным отставанием разместилась Германия с долей в 5,7 %.
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По мнению специалистов, ничего удивительного в этой рекордной для Pokemon GO статистики нет: именно разработчики и издатели видеоигр получили наибольшую выгоду от происходящего в мире, если так выражаться вообще можно с этической точки зрения.
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