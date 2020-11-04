Разработчики из компании Dontnod представили новый трейлер приключенческой игры Twin Mirror. Помимо трейлера в Сети также появился новый ролик с реальным игровым процессом.

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Напомним, Twin Mirror расскажет нам историю бывшего журналиста отдела расследований Сэма Хиггса. Он решил выбраться из Западной Вирджинии, но ему в какой-то момент пришлось вернуться в родной город Басвуд с благородной целью — попрощаться с лучшим другом.

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А позже начинается типичная история для приключенческих игр подобного толка с поиском ответов на сложные вопросы, копании в прошлом и так далее.

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Twin Mirror должна поступить в продажу 1 декабря на PC и консолях. Причём, на компьютерах проект выйдет в EGS, его уже сейчас можно купить за 1449 рублей.