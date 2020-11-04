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Трейлер и геймплейное видео Twin Mirror — приключенческой игры от авторов Life is Strange

Почти интрига.
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Разработчики из компании Dontnod представили новый трейлер приключенческой игры Twin Mirror. Помимо трейлера в Сети также появился новый ролик с реальным игровым процессом.

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Напомним, Twin Mirror расскажет нам историю бывшего журналиста отдела расследований Сэма Хиггса. Он решил выбраться из Западной Вирджинии, но ему в какой-то момент пришлось вернуться в родной город Басвуд с благородной целью — попрощаться с лучшим другом.

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А позже начинается типичная история для приключенческих игр подобного толка с поиском ответов на сложные вопросы, копании в прошлом и так далее.

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Twin Mirror должна поступить в продажу 1 декабря на PC и консолях. Причём, на компьютерах проект выйдет в EGS, его уже сейчас можно купить за 1449 рублей.

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omoikane
04:29
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04:29
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CyberNarc
04:26
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04:23
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Listoman
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Видеокарты NVIDIA продолжают лидировать – рыночная доля AMD Radeon снизилась до минимальных значений
Saturianin
04:21
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NVIDIA существенно снизила цены на видеокарты GeForce RTX 3080/3090 FE в некоторых странах
Saturianin
04:20
Так майдан стоял за это - за высокие цены, европейские.
NVIDIA существенно снизила цены на видеокарты GeForce RTX 3080/3090 FE в некоторых странах
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