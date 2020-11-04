Трейлер и геймплейное видео Twin Mirror — приключенческой игры от авторов Life is Strange
Разработчики из компании Dontnod представили новый трейлер приключенческой игры Twin Mirror. Помимо трейлера в Сети также появился новый ролик с реальным игровым процессом.
реклама
Напомним, Twin Mirror расскажет нам историю бывшего журналиста отдела расследований Сэма Хиггса. Он решил выбраться из Западной Вирджинии, но ему в какой-то момент пришлось вернуться в родной город Басвуд с благородной целью — попрощаться с лучшим другом.
реклама
А позже начинается типичная история для приключенческих игр подобного толка с поиском ответов на сложные вопросы, копании в прошлом и так далее.
реклама
реклама
Twin Mirror должна поступить в продажу 1 декабря на PC и консолях. Причём, на компьютерах проект выйдет в EGS, его уже сейчас можно купить за 1449 рублей.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила