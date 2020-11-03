Считанные дни остаются до выхода консолей нового поколения, и не потратить это время на то, чтобы в очередной раз рассказать про 4K и 60 fps, разработчики игр считают если не преступлением, то как минимум большой ошибкой.

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Вот создатели Days Gone из Bend Studios сегодня тоже оповестили игровую общественность о том, что их проект на новенькой консоли от Sony будет функционировать в динамическом 4K-разрешении с частотой кадров до 60 к/с. Всё верно — разработчики использовали предлог «до» — поэтому только независимые тестирования покажут, сколько процентов игрового времени это «до» соответствует действительности.

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Ни о каких графических улучшениях в игре для PlayStation 5, однако, сказано не было, поэтому рискнём предположить, что в случае с Days Gone речь идёт просто о функции обратной совместимости.

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Напомним, что PlayStation 5 поступит в продажу 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, и 19 ноября — во всём остальном мире.