Разработчики ремейка Demon’s Souls подготовили почти две сотни обучающих видео по игре
Авторы ремейка Demon’s Souls основательно подготовились к выходу игры на PlayStation 5. Проект будет использовать возможности интерфейса консоли — в частности, режим «Активности». Для него сотрудники студии-разработчика записали около 180 полезных видео по прохождению грядущего ремейка, материалы будут доступны подписчикам PS Plus. Кстати, насчёт спойлеров волноваться не стоит — соответствующая отметка будет прикреплена к каждому спорному видео.
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Мы не знаем, что именно будет упомянуто в записанных роликах, но тут важно помнить об их количестве. Осмелимся предположить, что абсолютно все геймплейные аспекты Demon’s Souls будут рассмотрены во всех подробностях. То есть, выполнение заданий, прокачка, возня с экипировкой, поиск предметов и многое другое — всё это должно отразиться в «мини-энциклопедии».
Обновлённая версия Demon’s Souls должна поступить в продажу уже 12 ноября эксклюзивно на PlayStation 5.
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