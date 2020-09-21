Bethesda серьёзно обновила свой игровой движок для Starfield и The Elder Scrolls VI
Тодд Говард, руководитель и «лицо» Bethesda Game Studios, прокомментировал покупку Microsoft издательства Bethesda Softworks (а вместе с ним и всех его внутренних студий), заявив, что софтовый гигант является самым давним и проверенным партнёром компании, а новые игровые консоли Xbox Series X/S превосходно оптимизированы для воспроизведения масштабных игровых миров, которыми славится Bethesda.
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В частности, скачок в развитии графики и центральных процессоров привёл к тому, что Bethesda внесла в свой игровой движок наибольшее число изменений со времён The Elder Scrolls IV Oblivion. Новые технологии, которые уже встроены в движок, будут использоваться в космической ролевой игре Starfield, а затем и в The Elder Scrolls VI.
Что это за изменения, Тодд Говард не пояснил, но можно предположить, что речь идёт как минимум о трассировке лучей и возможности создавать более насыщенные и живые миры (а не, утрированно, с десятью жителями на один город, как в Skyrim).
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К сожалению, пока нет даже приблизительных сведений о статусе готовности Starfield. Про The Elder Scrolls VI, которая, по плану, появится только после Starfield, и говорить нечего. Главное, чтобы к моменту их выхода все ныне современные технологии ещё не успели безнадёжно морально устареть.
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