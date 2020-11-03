Улучшенные версии BloodRayne и BloodRayne 2 выйдут уже в этом месяце
Издательство Ziggurat, ныне владеющее правами на франшизу BloodRayne, объявило о том, что уже 20 ноября в продаже появятся улучшенные версии первых двух частей серии. Игры будут распространяться через Steam и GOG, и получат подзаголовки Terminal Cut.
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По сути, перед нами лёгкие ремастеры, оптимизированные для запуска на Windows 10. Обновлённые BloodRayne и BloodRayne 2 получат поддержку разрешений экранов вплоть до 4K (3840x2160 точек), улучшенный рендеринг с поддержкой сглаживания вплоть до 4x, «апскейл» кинематографических видеороликов, поддержку современных геймпадов, улучшенное освещение на уровне движка, поддержку несжатых текстур, улучшенные отражения и эффекты воды, тумана и теней.
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И ещё одна приятная новость: все нынешние обладатели оригинальных BloodRayne и BloodRayne 2 получат улучшенные версии бесплатно.
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