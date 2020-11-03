Штаб-квартира КГБ, Амстердам и Вьетнам в новых завораживающих роликах по Call of Duty Black Ops Cold War
Релиз Call of Duty Black Ops Cold War приближается с устрашающей скоростью, и разработчики из Treyarch не теряют времени даром и периодически снабжают нас всё новым и новым предрелизным контентом. Несколько часов назад они опубликовали «облётные» видеоролики трёх локаций из первых трёх миссий одиночной кампании Black Ops Cold War: Амстердам, джунгли Вьетнама и штаб-квартира КГБ.
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С амстердамской миссии, собственно, и начнётся повествование: именно в голландскую столицу в рамках расследования прибыли оперативники ЦРУ. В этой миссии отряд узнает, что таинственный агент под позывным Персей ещё жив и намеревается сделать что-то, что изменит ход истории и нарушит баланс сил в Холодной войне.
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Далее следуют воспоминания из Вьетнама, где произойдёт первая встреча с Персеем. Всего в течение игры будет несколько таких «флешбеков», которые помогут внести ясность в повествование и лучше раскрыть личность нашего игрового антагониста.
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И, наконец, штаб-квартира КГБ в Москве. В этой миссии предстоит совершить, кажется, немыслимое: попасть за Железный Занавес и в роли советского двойного агента пробраться в сердце КГБ, чтобы добыть подробности о Персее. Главное — не переусердствовать, а то нас смогут вычислить.
По словам разработчиков, они старались сделать так, чтобы миссии были уникальными и обеспечивали разнообразие в игровом процессе. Судя по всему, одиночная кампания в Black Ops Cold War будет увлекательной. Ну, а так ли это на самом деле, выяснится уже 13 ноября на всех актуальных платформах.
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