Сюжетный трейлер к выходу крупного дополнения SpellForce 3 Fallen God
До выхода масштабного независимого дополнения Fallen God к ролевой стратегии SpellForce 3 остались считанные часы, поэтому разработчики из Grimlore Games посчитали, что это самое время для публикации соответствующего сюжетного видеоролика.
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Вместе с Fallen God в SpellForce 3 появится фракция троллей-кочевников, которые, несмотря на грозное название, вообще-то описываются как жертвы браконьеров и страдальцы от смертельного недуга. Казалось, что дни троллей-кочевников подходят к концу, и расе суждено попасть в своеобразную «красную книгу», но некий загадочный эльф предлагает юному вождю троллей Акрогу восресить древнего падшего бога, якобы способного отблагодарить своих спасителей. Тут-то, очевидно, и начинаются неприятности и действие дополнения.
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Само дополнение добавит в игру новую кампанию и новый континент, и при этом никак не связано с оригинальной SpellForce 3 и аддоном Soul Harvest, так что проходить их, чтобы не терять нить повествования, вовсе не обязательно.
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