Игровая адаптация «Скотного двора» выйдет в декабре
«Скотный двор» Джорджа Оруэлла считается одним из литературных произведений, которые за свою жизнь должен прочитать каждый. Скоро, впрочем, у нас появится возможность понять посыл писателя с помощью видеоигры Orwell’s Animal Farm. Ранее предполагалось, что проект появится на прилавках осенью, но, видимо, пришлось прибегнуть к вынужденному переносу, так что в свежем трейлере разработчики назвали новую дату — 10 декабря.
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Orwell’s Animal Farm расценивается как сюжетно-ориентированный проект с политическим подтекстом, в котором нам нужно встать во главе государства животных и принимать ответственные решения, от которых будет зависеть благополучие зверей. Эдакий саркастический симулятор государства в миниатюре.
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