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Третьего «Ведьмака» запустили на Xbox Series X — скорость работы SSD приятно удивила

Быстрое перемещение героя оказалось действительно быстрым.
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В преддверии скорого выхода некстгена всё больше энтузиастов и простых игроков задаются вопросом, насколько лучше и быстрее будут работать на новых консолях игры с прошлого поколения. Владелец YouTube-канала rubhen925 решил показать всё наглядно на примере The Witcher 3. Была взята версия для Xbox One, которую запустили на Xbox Series X. В графическом плане никаких кардинальных улучшений не наступило, зато SSD новой консоли устранил все негативные моменты, связанные со скоростью загрузки.

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Самый ошеломляющий эффект достигается при активации функции быстрого перемещения героя. Экран загрузки не успевает появляться — переход в новую точку происходит мгновенно. Выглядит это забавно, разработчики просто заранее к такому не готовились, поэтому Fast Travel больше походит на телепортацию.

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Напомним, The Witcher 3 будет доступен для консоли Xbox Series X сразу, но после выхода Cyberpunk 2077 поляки, вроде как, собирались выпустить специальный патч, который улучшит знакомство с пятилетней игрой на некстгене.

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