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Бенчмарк 3DMark пополнился тестом с трассировкой лучей

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Компания UL добавила в новую версию популярного бенчмарка 3DMark режим с трассировкой лучей. Он получил название 3DMark DirectX Raytracing и будет доступен для опробования не только на видеокартах NVIDIA, но и AMD, ведь уже 18 ноября свет увидит линейка ускорителей AMD Radeon RX 6000 с аппаратной поддержкой «лучей».

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Для оценки производительности системы в режим тестирования добавят специальную сцену, активно использующую рейтрейсинг. Находясь в сцене, пользователь сможет перемещать камеру, как ему заблагорассудится и снимать скриншоты. Но нужно помнить, что для оценки производительности «лучей» придётся обзавестись специальным обновлением 3DMark Port Royal.

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