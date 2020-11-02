Бенчмарк 3DMark пополнился тестом с трассировкой лучей
Компания UL добавила в новую версию популярного бенчмарка 3DMark режим с трассировкой лучей. Он получил название 3DMark DirectX Raytracing и будет доступен для опробования не только на видеокартах NVIDIA, но и AMD, ведь уже 18 ноября свет увидит линейка ускорителей AMD Radeon RX 6000 с аппаратной поддержкой «лучей».
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Для оценки производительности системы в режим тестирования добавят специальную сцену, активно использующую рейтрейсинг. Находясь в сцене, пользователь сможет перемещать камеру, как ему заблагорассудится и снимать скриншоты. Но нужно помнить, что для оценки производительности «лучей» придётся обзавестись специальным обновлением 3DMark Port Royal.
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