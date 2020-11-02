Через считанные дни в Apex Legends стартует седьмой сезон, вместе с которым в игре появится новый персонаж — учёная-астрофизик с позывным Хорайзон (Горизонт). Разработчики из Respawn уже не первый раз акцентируют на ней внимание, но только сегодня опубликовали полноценный обзорный видеоролик, в котором рассказывает о её способностях.

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Хорайзон умеет безопасно приземляться при падении с высоты, поднимать вверх и обрушивать оппонентов с помощью гравитации, а также создавать гравитационную воронку, «засасывающую» в себя предметы и оппонентов. Естественно, Хорайзон также доступен весь спектр оружия, которое можно добыть на просторах поля боя.

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Сыграть за Хорайзон можно будет уже 4 ноября. Кстати, в тот же день Apex Legends появится в Steam.