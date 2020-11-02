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Разработчики Ratchet & Clank Rift Apart напомнили о том, что игра выйдет только на PlayStation 5

Хотя известно об этом ещё с анонса.
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То, что Ratchet & Clank Rift Apart выйдет только на PlayStation 5, нам известно ещё с самого анонса проекта, однако сомнение в данное утверждение внёс тот факт, что некоторые проекты, изначально заявленные как «некстгенные» эксклюзивы, по итогу заглянут и на уходящее поколение консолей. Среди них, например, Horizon Forbidden Wast и Spider-Man Miles Morales. Вот игроки и решили, что Ratchet & Clank Rift Apart под шумок тоже заявится на PlayStation 4, и они смогут сыграть в новинку, не покупая передовую консоль.

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Но, к сожалению, студия Insomniac Games сломала мечту и заявила, что Ratchet & Clank Rift Apart эксклюзивна для PlayStation 5. Скорее всего, игру просто технически невозможно выпустить на PlayStation 4; в противном случае придётся отказаться от системы быстрого перемещения между локациями-разломами, которая возможна только благодаря наличию в PS5 шустрого твердотельного накопителя.

Точной даты выхода у Ratchet & Clank Rift Apart пока нет.

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