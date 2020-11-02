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Стали известны детали «некстгенных» версий Fortnite

Пока что только со слов журналистов. Но в целом ничего необычного.
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О том, что Fortnite заглянет на консоли PlayStation 5 и Xbox Series, компания Epic Games объявила ещё в конце весны, пообещав, что подробностями релиза игры на платформах нового поколения поделится позже. Что ж, этот день настал: в беседе с изданием VG24/7 разработчики рассказали, чего могут ждать от Fortnite счастливые обладатели новеньких консолей.

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Во-первых, Fortnite на PlayStation 5 и Xbox Series X будет функционировать в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду. Во-вторых, на новых консолях будет более продвинутая графика: игроков ждёт более динамичный и интерактивный мир с реагирующими на взрывы деревьями и травой, более симпатичным дымом и жидкостями, а также полностью новыми эффектами бури и облаков. Также Epic Games упоминает высокую скорость загрузки игры, благодаря чему вы быстрее сможете попадать в матчи и меньше времени проводить в ожидании, и поддержку 60 fps в режиме разделённого экрана.

На Xbox Series S же режим игры будет более «приземлённым»: разрешение 1080p, 60 кадров в секунду и поддержка «большей части» графических улучшений от старшей версии. К сожалению, в подробности разработчики вдаваться не стали.

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Fortnite заглянет на новые консоли в день их выхода: 10 ноября в случае с Xbox Series и 12 или 19 ноября на PlayStation 5 в зависимости от страны (в России — 19 ноября).

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