Критики высоко оценили DiRT 5
До выхода раллийной гонки DiRT 5 на PC и консолях уходящего поколения остались считанные дни, поэтому Codemasters сняла эмбарго на публикацию обзоров, благодаря чему теперь на агрегаторе Metacritic можно увидеть довольно высокие средние оценки. Так, Xbox One-версию оценили на 84 балла, PS4-версию — на 81 балл, а PC-версию — на 76 баллов. PC-геймеры традиционно более придирчивые, поэтому отнестись к этой оценке следует с пониманием.
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По словам журналистов, у Codemasters получилось отличное продолжение франшизы с достойной физической моделью и детально проработанными автомобилями. К сюжетному режиму, конечно, есть претензии, но он в данной игре не является приоритетным.
На OpenCritic страничка DiRT 5 тоже появилась, и к прохождению её рекомендуют аж 100 % критиков, что довольно-таки редкий результат. Напомним, что до консолей нового поколения DiRT 5 доберётся 10 и 12 ноября для Xbox Series и PlayStation 5 соответственно.
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