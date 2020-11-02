Kickstarter-кампания стратегии Terra Invicta от авторов XCOM Long War успешно завершена
В конце сентября коллектив Pavonis Interactive, в котором трудятся разработчики популярнейшей модификации Long War для XCOM Enemy Unknown, отправился на Kickstarter искать финансовой поддержки для своего стратегического проекта Terra Invicta. Запросы у разработчиков были, по меркам игровой индустрии, предельно скромные — всего 20 тысяч долларов — однако по итогу кампании удалось собрать почти в 11 раз большую сумму: 216 тысяч долларов.
реклама
Так уж принято на Kickstarter, что чем больше средств собрано, тем больше контента в итоговом проекте будет: благодаря щедрым меценатам удалось разблокировать все «дополнительные цели» Terra Invicta.
Напомним, что в Terra Invicta мы исполняем роль главы Совета, осуществляющего управление силами Земли во время инопланетного вторжения. Местом действия станет Солнечная система, а нам необходимо построить достаточно мощный космический флот, чтобы продемонстрировать пришельцам, что им здесь не рады. Обещана продвинутая стратегическая система, чего в новых XCOM многим, увы, не хватало.
реклама
реклама
Релиз Terra Invicta запланирован на следующее лето.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила