В конце сентября коллектив Pavonis Interactive, в котором трудятся разработчики популярнейшей модификации Long War для XCOM Enemy Unknown, отправился на Kickstarter искать финансовой поддержки для своего стратегического проекта Terra Invicta. Запросы у разработчиков были, по меркам игровой индустрии, предельно скромные — всего 20 тысяч долларов — однако по итогу кампании удалось собрать почти в 11 раз большую сумму: 216 тысяч долларов.

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Так уж принято на Kickstarter, что чем больше средств собрано, тем больше контента в итоговом проекте будет: благодаря щедрым меценатам удалось разблокировать все «дополнительные цели» Terra Invicta.

Напомним, что в Terra Invicta мы исполняем роль главы Совета, осуществляющего управление силами Земли во время инопланетного вторжения. Местом действия станет Солнечная система, а нам необходимо построить достаточно мощный космический флот, чтобы продемонстрировать пришельцам, что им здесь не рады. Обещана продвинутая стратегическая система, чего в новых XCOM многим, увы, не хватало.

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Релиз Terra Invicta запланирован на следующее лето.