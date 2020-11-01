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Акции CD Projekt RED за два последних месяца упали на четверть

Тут всё зависит от успеха Cyberpunk 2077.
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Череда переносов даты релиза Cyberpunk 2077 не могла не сказаться на стоимости акций CD Projekt RED. Нетрудно догадаться, что она снизилась. С августа нынешнего года цена упала на 25%. Таким образом рыночная капитализация компании упала на 2,5 миллиарда евро. Когда-то новости о стоимости акций данной польской студии удивляли высокими цифрами. Но всегда нужно помнить, что реальная стоимость компании может быть совсем другой.

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Есть вот такой замечательный график. Он показывает, что в момент анонса мобильной версии The Witcher, спроектированной по лекалам Pokemon GO, пришёлся пик стоимости акций CD Projekt RED. И если ещё в конце августа одна такая ценная бумага стоила чуть больше 106 евро, то на этой неделе её можно было купить уже за 71,8 евро.

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Общая стоимость компании оценивается в чуть более 7,2 миллиарда евро. Если CD Projekt RED задумает ещё разок перенести релиз Cyberpunk 2077, то эта цифра станет ещё меньше, значительно меньше. В конце концов, поляки могут растерять свою привлекательность перед инвесторами, а репутацию в таких случаях восстановить очень сложно. Сейчас действительно такой случай, когда на карту поставлено абсолютно всё. Ждем декабря.

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