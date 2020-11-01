Акции CD Projekt RED за два последних месяца упали на четверть
Череда переносов даты релиза Cyberpunk 2077 не могла не сказаться на стоимости акций CD Projekt RED. Нетрудно догадаться, что она снизилась. С августа нынешнего года цена упала на 25%. Таким образом рыночная капитализация компании упала на 2,5 миллиарда евро. Когда-то новости о стоимости акций данной польской студии удивляли высокими цифрами. Но всегда нужно помнить, что реальная стоимость компании может быть совсем другой.
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Есть вот такой замечательный график. Он показывает, что в момент анонса мобильной версии The Witcher, спроектированной по лекалам Pokemon GO, пришёлся пик стоимости акций CD Projekt RED. И если ещё в конце августа одна такая ценная бумага стоила чуть больше 106 евро, то на этой неделе её можно было купить уже за 71,8 евро.
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Общая стоимость компании оценивается в чуть более 7,2 миллиарда евро. Если CD Projekt RED задумает ещё разок перенести релиз Cyberpunk 2077, то эта цифра станет ещё меньше, значительно меньше. В конце концов, поляки могут растерять свою привлекательность перед инвесторами, а репутацию в таких случаях восстановить очень сложно. Сейчас действительно такой случай, когда на карту поставлено абсолютно всё. Ждем декабря.
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