Актёр озвучки Марк Мир, который подарил свой голос капитану Шепарду в трилогии Mass Effect, посчитал нужным разместить в своём «твиттере» информацию о проведении трансляции в честь дня N7. Это, напомним, 7 ноября. Стрим начнётся в 21:00 по московскому времени, а кампанию Марку составят основные актёры озвучки оригинальной трилогии Mass Effect, включая Дженнифер Хейл, голос женской версии Шепарда. Также на трансляции будут Парик Уикс (сценарист трилогии) и Карин Уикс (редактор трилогии).

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Ходят слухи, что именно на этой трансляции по случаю празднования Дня N7 состоится официальный анонс переиздания трилогии Mass Effect. Изначально сборник должен был выйти в 2020 году, но работы над улучшением первой части затянулись. Поэтому — только 2021 год. Напомним также, что в Южной Корее каким-то образом просочилось название трилогии-переиздания — Mass Effect: Legendary Edition.