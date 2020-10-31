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Переиздание оригинальной трилогии Mass Effect могут анонсировать уже 7 ноября

День N7, если кто не знает.
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Актёр озвучки Марк Мир, который подарил свой голос капитану Шепарду в трилогии Mass Effect, посчитал нужным разместить в своём «твиттере» информацию о проведении трансляции в честь дня N7. Это, напомним, 7 ноября. Стрим начнётся в 21:00 по московскому времени, а кампанию Марку составят основные актёры озвучки оригинальной трилогии Mass Effect, включая Дженнифер Хейл, голос женской версии Шепарда. Также на трансляции будут Парик Уикс (сценарист трилогии) и Карин Уикс (редактор трилогии).

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Ходят слухи, что именно на этой трансляции по случаю празднования Дня N7 состоится официальный анонс переиздания трилогии Mass Effect. Изначально сборник должен был выйти в 2020 году, но работы над улучшением первой части затянулись. Поэтому — только 2021 год. Напомним также, что в Южной Корее каким-то образом просочилось название трилогии-переиздания — Mass Effect: Legendary Edition.

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Здесь в комментах скрины были в очень плохом качестве у меня. Ладно, потом еще раз попробую.
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Slumber
22:48
Не, видео надо заново делать с настройками ярокости именно в игре. Я сделаю без проблем. Если для обзора. пиши в ЛС. из этой темы ухожу.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Traktor
22:47
Заполучить полторашку на GTX 970.... на форуме был свой фетиш тогда :) МЕГА карта для мейнстрима. Разгон VS дефолт, разница была впечатляющая.
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так тестов то и нет, есть слайды АМД)
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Сергей Vorvort
22:47
У тебя видео уже есть, осталось подсказать как яркость настроить. Сравнение буду делать обязательно, иначе смысл публично что - то утверждать.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Slumber
22:47
Скрины не жмут архивы на любом хостинге, как и видео, да и скорее всего обычные фотки в png. Сейчас самое простое яндексдиск и гуглдиск. Не надо ничего выдумывать.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
Дмитрий Воронин
22:46
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Олег Анетько
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Я тоже жду новых карт АМД в надежде урвать НВ за 70 (спрос на НВ должен подупасть)
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