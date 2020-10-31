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Пошаговая ролевая игра Ruined King во вселенной League of Legends выйдет в следующем году

В его начале, если точнее.
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Сюжетная пошаговая ролевая игра Ruined King, действие которой разворачиваются во вселенной League of Legends, была анонсирована в конце прошлого года. С тех пор практически полная тишина, но сегодня разработчики прервали молчание и опубликовали новый игровой видеоролик и объявили, что Ruined King появится в начале следующего года.

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Напомним, что действие Ruined King разворачивается в городе Билджвотер и на опасных Сумрачных островах. Сам проект отчасти предназначен для того, чтобы познакомить игроков со вселенной League of Legends, поэтому быть фанатом популярнейшей MOBA-игры вовсе не обязательно. Впрочем, поклонников League of Legends как минимум ждут знакомые персонажи вроде Ари и Ясуо.

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За разработку Ruined King отвечает коллектив Airship Syndicate, отметившийся выпуском ролевого экшена Darksiders Genesis. В начале года Ruined King выйдет на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Switch, а чуть позже доберётся и до «нектгена».

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