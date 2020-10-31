Когда ремейк Demon’s Souls был официально анонсирован, Sony в официальном блоге PlayStation упоминала наличие в игре трассировки лучей. Однако, как выяснилось из беседы творческого руководителя проекта Гэвина Мура с журналистами портала Level Up, на самом деле никакого рейтрейсинга в игре нет.

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Как пояснил Мур, на старте производства ремейка Demon’s Souls команда ещё не была уверена в возможности внедрения в проект заветной технологии — вместо этого они сконцентрировались на сеттинге и персонажах. А поскольку время и ресурсы ограничены, то ради трассировки лучей разработчикам пришлось бы пойти на компромиссы в других аспектах игры.

Впрочем, расстраиваться не стоит: ремейк Demon’s Souls и без трассировки лучей выглядит превосходно, в чём можно убедиться, взглянув на видеоролик-сравнение с оригинальной игрой.

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Релиз ремейка состоится 12/19 ноября в зависимости от страны; эксклюзивно на PlayStation 5.