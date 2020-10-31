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Ремейк Demon’s Souls всё же не будет поддерживать трассировку лучей

Потому что либо «лучи», либо меньше контента.
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Когда ремейк Demon’s Souls был официально анонсирован, Sony в официальном блоге PlayStation упоминала наличие в игре трассировки лучей. Однако, как выяснилось из беседы творческого руководителя проекта Гэвина Мура с журналистами портала Level Up, на самом деле никакого рейтрейсинга в игре нет.

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Как пояснил Мур, на старте производства ремейка Demon’s Souls команда ещё не была уверена в возможности внедрения в проект заветной технологии — вместо этого они сконцентрировались на сеттинге и персонажах. А поскольку время и ресурсы ограничены, то ради трассировки лучей разработчикам пришлось бы пойти на компромиссы в других аспектах игры.

Впрочем, расстраиваться не стоит: ремейк Demon’s Souls и без трассировки лучей выглядит превосходно, в чём можно убедиться, взглянув на видеоролик-сравнение с оригинальной игрой.

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Релиз ремейка состоится 12/19 ноября в зависимости от страны; эксклюзивно на PlayStation 5.

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Сейчас обсуждают

Leet Leet
15:20
Никто это - популизм. На оверах будут люди, кто купят такую связку.
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Leet Leet
15:19
Это так себе показатель. Учитывая стоимость в 80000. Слишком долго отбивать цену. Бустом от Ryzen 5000 многие воспользуются, так как будут ждать карты, а деньги девать некуда. Купят многие.
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
t-dirt
15:16
боже, выпей валидольчика штоль, ты прям как мантру это повторяешь. чтобы самому запомнить?
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
t-dirt
15:15
просто ещё недавно такие как ты смеялись над шинами амперов и ждали амд на 512 бит. о как ситуация поменялась, а вы всей компашкой переобулись.
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
Listoman
15:14
За 5 недель майнинга 3080 уже отбила 10к, неплохо)
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
Иван Иванович
15:13
т.е. игроманы, меняющие каждый год мать с пнем не дауны? панимаю
AMD Ryzen 7 5800X обгоняет Ryzen 7 3700X и Intel Core i9-9900K на 39-40 % — SiSoftware
ОвEрКл0keРс
15:13
Вы здесь оба случайных ноунейма. А я здесь с момента создания этого сайта. Так что проходи мимо. Твой голос здесь малозначителен.
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X поделился результатами тестов CPU в ряде бенчмарков
дроп Ю
15:12
будет та еще параша, прямо как мстители)юбисофт не умеет игры делать, игры делала крайтек - когда была в составе юбисофт, но и она обшкварилась с нынешним ремастером
Ubisoft занимается масштабной игрой по «Аватару» Джеймса Кэмерона
Иван Иванович
15:12
почему бы и нет , если к интел карточка с андервольтингом
AMD Ryzen 7 5800X обгоняет Ryzen 7 3700X и Intel Core i9-9900K на 39-40 % — SiSoftware
Leet Leet
15:11
Майнер хуже пидораса. Это первое. Второе, я куплю версию Asus Strix 6800 XT разгоню по чипу до 2600 МГц с андервольтом. И тогда сразимся в играх 1 на 1, если мужчина.
AMD Radeon RX 6800 XT — лучшая видеокарта для 4K и 2K по соотношению производительности к цене
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