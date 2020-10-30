В Сети появилось новое сравнение оригинальной Demon’s Souls с ремейком
Меньше двух недель остаётся до выхода ремейка Demon’s Souls, поэтому YouTube-блогер ElAnalistaDeBits, занимающийся различными видеосравнениями игр «до и после» или вовсе с реальным миром, опубликовал новый видеоролик, в котором наглядно демонстрирует различия в графическом исполнении ремейка и оригинала Demon’s Souls. Разница видна невооружённым глазом, поэтому что-либо комментировать здесь бессмысленно.
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Отметим лишь, что при создании ремейка Demon’s Souls разработчики постарались максимально сохранить атмосферу и дух оригинальной игры, а также не вносить серьёзных изменений в структуру игровых уровней.
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Релиз обновлённой Demon’s Souls состоится 12 ноября эксклюзивно на PlayStation 5.
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