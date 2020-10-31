Об анонсированном в начале лета прошлого года амбициозном проекте Elden Ring от студии FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne) так давно не поступало никаких сведений, что поклонники творчества компании невольно начали волноваться и даже предположили, что FromSoftware тихонько свернула разработку проекта и решила позволить всем о нём забыть. Но несколько часов назад представители FromSoftware в официальном Twitter студии развеяли эти опасения.

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Как пишут разработчики, они ценят энтузиазм и поддержку, которую игровое сообщество продемонстрировало в отношении тёмнофэнтезийного ролевого экшена Elden Ring, и надеются, что интерес к проекту у игроков не угас.

Таким образом, работа над Elden Ring продолжается, и, возможно, новые подробности проекта появятся уже в обозримой перспективе.