FromSoftware успокоила игроков — работа над Elden Ring продолжается
Об анонсированном в начале лета прошлого года амбициозном проекте Elden Ring от студии FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne) так давно не поступало никаких сведений, что поклонники творчества компании невольно начали волноваться и даже предположили, что FromSoftware тихонько свернула разработку проекта и решила позволить всем о нём забыть. Но несколько часов назад представители FromSoftware в официальном Twitter студии развеяли эти опасения.
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Как пишут разработчики, они ценят энтузиазм и поддержку, которую игровое сообщество продемонстрировало в отношении тёмнофэнтезийного ролевого экшена Elden Ring, и надеются, что интерес к проекту у игроков не угас.
Таким образом, работа над Elden Ring продолжается, и, возможно, новые подробности проекта появятся уже в обозримой перспективе.
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